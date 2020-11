Anschlag in Wien: Zwei weitere Verdächtige in U-Haft

Auch die Arbeit der Ermittler ist noch lange nicht abgeschlossen. Erst am Sonntag wurde bekannt, dass zwei weitere Verdächtige in U-Haft genommen wurden. Festgenommen wurden die beiden Verdächtigen vermutlich bereits am Freitag. Was den beiden Männern im Alter von 21 und 23 Jahren genau vorgeworfen wird, darüber halten sich die Behörden bedeckt. Fest steht nur, dass sie aus dem Umfeld des Attentäters stammen.

Damit befinden sich inzwischen zehn Männer im Alter zwischen 16 und 24 Jahren in U-Haft. Die Staatsanwaltschaft prüft nun, ob jemand von den Verdächtigen in Vorbereitungshandlungen des 20-jährigen Attentäters verwickelt oder eingeweiht gewesen ist.

Was sie alle gemein haben, ist, dass sie den Attentäter näher kannten. Manche von ihnen sollen auch die radikalislamistische Gesinnung des sogenannten Islamischen Staats (IS) mit ihm teilen. Unter den Verdächtigen in U-Haft befindet sich auch jener 22-Jährige, der den Attentäter im Herbst 2018 auf seiner Reise in Richtung Syrien begleitet hat.