Belvedere-Chefin Rollig: „Ich gebe gar nichts auf, im Gegenteil!“

In Großbritannien oder in Frankreich scheint es dennoch verbreiteter zu sein, ein Museum einfach als Aufenthaltsraum zu sehen. Warum ist das so?

Den Eindruck habe ich auch in Deutschland – wenn ich dort an einem Wochentags-Nachmittag in ein Museum gehe, sind da Bürgerinnen und Bürger, die sich in Gruppen verabreden, um Ausstellungen anzusehen. Das ist in Österreich nicht so üblich. Ich denke, dass in diesen Ländern auch seitens der Regierung mehr Nachdruck gesetzt wird. In den 1990er Jahren haben wir alle nach Großbritannien geschaut: Da wurden Museumsförderungen an der Beurteilung der Vermittlungsprogramme ausgerichtet. Fördertöpfe waren ausschließlich für Community Work gewidmet. Es gibt eine Behörde, die die staatliche Kunstsammlung das ganze Jahr durchs Land touren lässt. In Österreich hat die Kulturpolitik in den letzten Jahrzehnten – man muss das so weit fassen – kaum Interesse daran gezeigt, die vermittelnden, partizipativen und integrativen Aspekte der Museumsarbeit zu fördern. Belohnt wird eigentlich immer die hohe Besucherzahl.