Boomender Tourismus: Das Belvedere hebt mit Rekordzahlen ab

Ein Minusgeschäft für die Besucher ist auch die Jahreskarte des Mumoks: Man nutzte sie 1,7 mal. Die echten Vielflieger gehen ins Naturhistorische Museum (4,5 mal), ins Technische Museum (3,8 mal) und ins Belvedere (3,3 mal).

Echt kein Bringer ist zudem die Ende 2018 vom damaligen Kulturminister Gernot Blümel ( ÖVP) eingeführte und von der Opposition sogleich verhöhnte Bundesmuseen-Card um 59 Euro, mit der man je einmal in eines der acht Häuser gehen kann: Sie wurde lediglich 2.792 mal verkauft und verschaffte den Museen 8.770 Eintritte.

Das weitere Datenmaterial, kürzlich von Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek ( Grüne) veröffentlicht, birgt kaum Überraschungen. Es gab eben „zum wiederholten Mal“ einen Besucherrekord. Insgesamt zählte man in den acht Bundesmuseen sowie in den musealen Bereichen der Nationalbibliothek 6.933.776 Besuche. Dies bedeutet gegenüber 2018 ein Plus von sieben Prozent und ist zum Gutteil dem boomenden Tourismus zu verdanken.