Bayern will mehr Anteile an Bayreuther Festspielen übernehmen

Der Freistaat Bayern will künftig mehr für die am heutigen Dienstag eröffnenden Bayreuther Festspiele zahlen - und weitere Anteile der Festspiel-GmbH übernehmen. Das hat das bayerische Kabinett am Dienstag in Bayreuth beschlossen.

"Bayern stockt dann auf", sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach der Sitzung. Wie Kunstminister Markus Blume (CSU) mitteilte, soll der Freistaat von 2025 an 37 statt bis dato 29 Prozent der Gesellschafteranteile übernehmen.

➤ Mehr lesen: Philippe Jordan übernimmt 2024 den "Ring" in Bayreuth