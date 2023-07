Philippe Jordan übernimmt 2024 den "Ring" in Bayreuth

Für den vierteiligen „Ring des Nibelungen“ bei den Bayreuther Festspielen wird es im kommenden Jahr einen neuen Dirigenten geben: Philippe Jordan übernimmt, wie Festspielchefin Katharina Wagner am Montag in Bayreuth sagte. In diesem Jahr dirigiert Pietari Inkinen den „Ring“.

Das weltberühmte Festival beginnt am Dienstag mit einer Neuinszenierung des „Parsifal“. Die vier Opern des „Ring“-Zyklus gehen in das zweite Jahr, Regie führte Valentin Schwarz, seine Deutung galt als hoch umstritten. Wie Wagner weiter sagte, wird der Bayreuther Publikumsliebling Klaus Florian Vogt im kommenden Jahr die „Siegfried“-Partie übernehmen. Der Schweizer Jordan (48), ehemals Musikdirektor der Wiener Staatsoper, leitete erstmals 2012 eine Inszenierung in Bayreuth - damals „Parsifal“.