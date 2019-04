Ballett-Skandal: "So geht man nicht mit Kindern um“

Auf KURIER-Nachfrage (im SchauTV-Interview) erklärte Meyer, dass er die Vorgeschichte nicht gekannt habe.

Als zweiten Punkt führt Meyer die bereits erwähnte sexuelle Belästigung durch einen Lehrer an. Von diesem hätte man vor der Falter-Recherche keine Kenntnis gehabt, so Meyer. "Ich finde es nicht akzeptabel, dass Lehrer die Schüler in ihrer eigenen Wohnung empfangen", so Meyer. Er wolle die Lehrer aber nicht unter Generalverdacht stellen, weil zwei (von 17) Fehler gemacht haben.