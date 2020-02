Autorin Valerie Fritsch: "Schmerzlosigkeit ist ein Alptraumzustand"

Am morgigen Montag nun erscheint der Nachfolger: „ Herzklappen von Johnson & Johnson“ ( Suhrkamp). Er handelt von den vielfältigen Schmerzgeschichten einer Familie: Einem Kind, das – genetisch bedingt – keinen Schmerz verspürt. Großeltern, die ihr Leben lang mit dem Schmerz aus dem Krieg kämpfen. Und Alma, die sich mit allem zurecht finden muss.

KURIER: Es ist das Buch nach dem großen Erfolg. Macht das das Schreiben schwieriger?

Valerie Fritsch: Der erste Gedanke daran ist natürlich wie ein großer Berg. Aber ich habe mich gleich davon verabschiedet, dass das Relevanz hat. Dementsprechend habe ich versucht, das mit heiterer Gelassenheit und sehr viel Zeit zu umgehen.

Zeit ist ein gutes Stichwort. In so gut wie jeder anderen Kulturform folgt auf einen Erfolg wie „Winters Garten“ ganz schnell ein neues Produkt, um in der Aufmerksamkeit zu bleiben. In der Literatur vergehen da aber auch mal fünf Jahre.

Ich war fast eineinhalb Jahre mit „Winters Garten“ beschäftigt, es gab wahnsinnig viele Lesungen. Und dann habe ich es sehr genossen, abzutauchen. Der Schreibprozess ist wie ein Tiefseetauchgang, wo man sich mit all den Wunderlichkeiten und merkwürdigen Recherchen alleine beschäftigen kann. Und wenn das Buch fertig ist, taucht man auf – in den Trubel.

Was ist besser?

Das ist nicht zu vergleichen. Aber ich bin lieber hinter den Buchstaben.