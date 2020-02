Friedensreich Hundertwasser: Öko-Pionier, Hobbit, Avantgardist

Hundertwasser ersann außerdem ein umweltfreundliches Filtersystem in Toiletten, das er Besuchern gern vorführte, in dem er an der Spitze einer Filterkaskade urinierte und das unten angekommene Wasser trank: Für eine Schau des Wiener Designteams EOOS, das sich heute innovativ mit der Abwassernutzung befasst, wurde die Anlage im KunsthausWien 2018/’19 nachgebaut.

Doch auch als Künstler ist Hundertwasser heute nicht mehr der seltsame Außenseiter fernab moderner Strömungen: Vielmehr erscheint sein Werk in der gegenwärtigen Fachdebatte als Teil eines Kontinuums, dessen Ursprünge bis ins 19. Jahrhundert zurückreichen.