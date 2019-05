Wie grüne Fassaden Leben retten

Die Stadt als Backofen

Das liegt am Phänomen der urbanen Hitzeinseln. In dicht bebauten Gebieten heizt die Sonne Asphalt und Beton auf. Diese speichern die Hitze und geben sie dann langsam wieder an die Umgebung ab. Wie ein Backofen, der auch noch heiß bleibt, nachdem er schon längst wieder abgedreht wurde.

Im Extremfall kann der Temperaturunterschied zwischen Stadt und Umland bis zu 12 Grad ausmachen. In Wien sind es im Sommer immerhin bis zu drei Grad am Tag und fünf in der Nacht.