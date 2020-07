Valerie Fritsch schreibt den Soundtrack zu Leben und Tod

Mutig, stellenweise einen Hauch altmodisch wirkt Fritschs Stil, doch die Grenze zum Manierismus überschreitet sie nie. Vom ersten Satz an betritt man ein verzaubertes Reich. Winters Garten. Fritschs Afrika-Reisen prägen die Stimmung: In der Totenstadt hängen "dürre Affen an den Wäscheleinen" und Antons Kindheitsgarten ist voller Insekten, eigenartiger Gerüche und tropischer Blüten in "Kadettenblau, Kaiserblau, Blassorange, Zwetschgengelb". Fritschs Welt ist keine Welt der Pastellfarben. Sie ist gleißend, schwül, lüstern. Und am Höhepunkt der Blüte dem Verderben nah. Erstaunlich, wie diese junge Autorin hier alles erfasst, worum es im Leben geht.