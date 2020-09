Autor Radek Knapp: Der echte Wiener muss geschützt werden wie der Orang-Utan

Neben „Jeeedeeeermann“ und „Alles Walzer“ der zentrale Satz in Österreich ist: „Zweite Kassa, bitte“. Zerschellt die österreichische Identität an diesen absurd schlecht funktionierenden Selbstbedienungskassen im Supermarkt endgültig?

Die österreichische Identität ist hart im Nehmen. Seit Jahrhunderten wird Österreich mit Fremdelemten überflutet. Jemand hat ausgerechnet, dass hier inzwischen 10 Mal so viele Fremdlinge sein müssten wie Einheimische. Aber wie durch ein Wunder sind die Österreicher immer noch in der Überzahl und werden es bleiben. „Schauma mal, dann werma sehen“, „So jung kommen wir nie wieder zusammen“ und die Unmengen an grünen Veltliner, die jedem hier verabreicht werden, machen die österreichische Mentalität unwiderstehlich. Sie assimiliert mühelos jedes Fremdelement. Und warum? Weil wir alle aus H zwei O und anderen Mikrolementen bestehen, die eine Zwangsehe mit dem Wein eingehen, wie mir ein Philosoph aus Langenlois erklärte.

Am Schluss bedanken Sie sich beim Großvater, der den langgezogenen Kaffeefleck Österreich als Reiseziel vorschlug. Haben Sie den Entdeckerblick in Polen auch? Was sehen Sie dort?

Polen leidet unter der gleichen Angstidiotie wie inzwischen ganz Europa. Noch dazu wird es von einem Trump im Kleinformat regiert. Hier kann man nichts erforschen, sondern verzweifeln. Was beweist, dass es sich nicht auf Dauer in einem Angstzustand leben lässt. Corona beweist uns das jeden Tag. Wir sind genervt, gestresst und missmutig und das obwohl es uns eigentlich blendend geht. Ich bin froh in Österreich zu sein, wo man für solche Fälle den grünen Veltliner erfunden hat. Dagegen kommt nicht einmal Corona an.

Und: Wie entfernt man am besten einen Kaffeefleck?

In dem man so tut, als wäre er nicht da.

Info: Radek Knapp: „Von Zeitlupen-Symphonien und Marzipantragödien“ Amalthea. 160 Seiten. 20 Euro