Friederike Mayröcker: In ihren Träumen ist sie high

Mayröcker warnt vor dem Versuch, das Geheimnis der Texte zu lüften. PROEME sind das neuerdings, ein Zwischending aus Prosa und Lyrik. Beobachtungen in der Natur macht sie zu ihrer eigenen Natur. Was nicht zusammen gehört, tritt in Verbindung. Der Wörtergarten aus Grünspansonne, kichernden Teigtaschen und abgenagtem Knöchelchen ... „es blühete mir die Bude voll.“

Haarsträhne kleckst übrigens über linkes Aug.

Friederike

Mayröcker:

„da ich morgens und moosgrün. Ans Fenster trete“

Suhrkamp.

201 Seiten.

24,90 Euro

KURIER-Wertung: ****