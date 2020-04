Radek Knapps Corona-Tagebuch: Die bescheuerte Normalität

Noch vor einem halben Jahr zitterte ich beim Tennis-Finale für Rafa Nadal gegen Dominic Thiem. Jetzt frage ich mich: Müssen zwei erwachsene Männer wirklich derart einem kleinen gelben Ball nachjagen.

Das Einkaufen ist auch nicht mehr so prickelnd. Vor dem Geschäft steht eine Menschenschlange in Masken wie in einem Katastrophenfilm.

Sogar meinen digitalen Mitmenschen kommt das neueste iPhone-Modell nicht mehr so sexy vor. Und das will schon was heißen. Die Regierung nennt das die „neue“ Normalität. Das klingt toll, aber was soll das genau heißen? Bald werden sie eine „neue“ Luft und „neue“ Wirklichkeit ausrufen. Trotzdem: Etwas Neues hat es aus mir doch herausgeholt. Ich bin hellhörig geworden. Und ich bin nicht der einzige. Berichte über Leute, die mit der neuen Normalität nicht zurechtkommen häufen sich. Selbsternannte Polizei läuft zum Beispiel jetzt überall herum.

Auf dem Obstmarkt geht eine Frau mit einem 1 m langen Stock und misst den Menschenabstand. Wer aus der Reihe tanzt, wird gerügt. Ein alter Mann schreit mich von 20 Entfernung an „Halten Sie 1 m Abstand“. Und kommt laufend näher, damit ich ja jedes Wort verstehe.