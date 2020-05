Corona-Tagebuch von Radek Knapp: Wo sind die Reichen?

Das erinnert mich an den Milliardär, dessen Vermögen eines Tages von 10 Milliarden auf 100 Millionen schrumpfte. Am nächsten Tag warf er sich unter einen Zug. Sollen wir uns jetzt auch vor den Zug werfen? Sollen wir Krokodilstränen vergießen?

Grund gäbe es wirklich: 20 Personen auf diesem Planeten besitzen so viel wie die Hälfte der Menschheit. Und diese 20 hätten nichts dagegen, noch die zweite Hälfte zu bekommen. Das ist das große Mysterium des menschlichen Appetits.

Gegenvorschlag: Warum helfen sich die Konzerne nicht gegenseitig? Allein Google und Amazon haben so viel Extrageld verdient, dass manche schon glauben, sie hätten Corona in die Welt gebracht. Bei Amazon war es eine Milliarde extra in zwei Wochen, bei Google kann man es nur erahnen. Warum nicht mal dem kleinen User helfen, der sie mit seinem Taschengeld groß gemacht hat? Sie müssten nicht einmal was spenden. Es reicht, wenn sie Steuern entrichten. „Ich zahle weniger Steuern als meine Sekretärin“, sagte mal Warren Buffett und der muss es wissen. Vielleicht könnte Amazon sich zumindest um ein paar Künstler kümmern?

Der Konzern von Jeff Bezos verdient schwere Millionen mit Buchverkauf und ruiniert laufend den stationären Buchhandel. Gleichzeitig kenne ich keinen Autor, den Amazon jemals zu einer Lesung eingeladen hätte. Das sind immer nur die kleinen Buchhandlungen, die aus dem letzten Loch pfeifen.