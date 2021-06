Ausstellung in der Kunsthalle Wien: Von Patriarchat bis Glyphosat

Willkommen bei den Wiener Festwochen, die in Kooperation mit der Kunsthalle Wien eine Gruppenschau präsentieren, die in exakt diese Kerbe schlägt: „And If I devoted my life to one of its feathers“ – zum Titel später mehr – versammelt mehr als 30 Künstler, Künstlerinnen und Kollektive, viele aus dem globalen Süden, um – ja, was? – Anliegen vorzutragen.

„Ich brauche eine europäische Kulturinstitution, der ich die universelle Geschichte der Philosophie, der Kunst, der Menschheit zurückgeben kann“, heißt es gleich im Stiegenaufgang bei María Galindo und Danitza Luna. „Denn diese (Geschichten) sind nicht universell, sondern speziell, menschenzentriert, eurozentrisch und kolonial.“ Im Bild dazu wird cartoonhaft ein Buch an einen weißen Kahlkopf genagelt.