Auf dem Weg zur nächsten Generation der Online-Kunstmessen

Langsame Kamerafahrten durch Hotels haben ein bisschen ein Imageproblem. Stanley Kubrick ist mit seiner Verfilmung des Stephen King-Klassikers "The Shining" wohl Schuld daran - man weiß: Jederzeit kann aus den Gängen der Horror hereinbrechen.

Im Hotel Intercontinental in Wien ist aber deutlich mehr Platz als in Kubricks entlegenem Horror-Hotel, mangels VIP-Programms ist Jack Nicholson nicht da, und auch vor der Kunst muss man keine Angst haben: Sie wird nämlich im Terrarium gehalten, in edlen Vitrinen, die sich die Initiatorinnen und Initiatoren aus dem Depot des MAK ausgeborgt haben.

Doch genug des Sarkasmus: "Interconti.Wien" ist ein neues Kunstmarkt-Format, das durchaus wegweisende Impulse für die Kunstmessen-Situation nach der Pandemie beinhaltet. Dass in dieser so genannte "Hybride" aus Online- und Präsenzveranstaltungen eher häufiger als seltener anzutreffen sein werden, gilt mittlerweile als Konsens.