Auch Antiquitätenmesse "TEFAF" in den Herbst verschoben

Nach der Messe „Art Basel“ hat nun auch die weltweit wichtigste Messe für Alte Kunst und Antiquitäten, die TEFAF in Maastricht, ihren Termin in den September verschoben.

Normalerweise findet das Event stets im März statt - im Vorjahr hatte man an dem Termin trotz der Pandemie festgehalten, dann aber verfrüht schließen müssen. Auch ein Aussteller war damals mit dem Coronavirus infiziert.

Nun sollen Händler und Kunden von 11. bis 19. September 2021 im Messecenter Maastricht zusammenkommen. Die Dependance in New York, „Tefaf Spring“, wird abgesagt und erst im Frühjahr 2022 stattfinden, hieß es in einer Aussendung am Mittwoch. Die Online-Angebote der Messe sollen dazu neu aufgesetzt werden.