Kunstmesse TEFAF Maastricht: Das Alte stirbt zuletzt

Das Gemälde „Mädchen in Blau“ von Amedeo Modigliani, das vor kurzem noch in der großen Retrospektive der Tate Modern in London zu sehen war, steht am Stand der Hammer Galerie zum Verkauf. Eine Halskette mit einem 120-Karat-Diamanten, gefasst in Brillanten und Rubinen, ist in einer Vitrine des Juweliers Siegelson aus New York zu bestaunen. Ein echter El Greco ist zu erwerben, und Gemälde von Picasso scheinen in den langen, blumengeschmückten Gängen der Messehalle nicht wirklich eine Rarität zu sein.

Die TEFAF in Maastricht ist jener Ort, an dem Dinge angeboten werden, von denen man dachte, dass es sie eigentlich nicht zu kaufen gibt. Die Messe gilt als der größte und renommierteste Marktplatz für Antiquitäten und alte Kunst – doch da das Publikum für diesen Sektor nicht nachwächst, muss auch die noble Institution jünger und offener werden.

In der heurigen Auflage, in der 40 der insgesamt 279 Aussteller ihr Messedebüt geben, ist dieses Ziel expliziter formuliert als zuvor.