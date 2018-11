Wes Anderson im KHM: Wo die Welt sich noch ordnen lässt

Das Bild einer „Kunst- und Raritätenkammer“, um 1620 von Frans II. Francken gemalt, empfängt die Besucher im Hochparterre des KHM. Im Gemälde hängt ein Seepferdchen neben einem Landschaftsbild, liegen Seeschnecken neben Münzen, und ein Mann – vermutlich der Sammler selbst – blickt aus einem Porträtgemälde direkt durch Zeit- und Realitätsebenen in den Saal heraus: Was wir Museum nennen, hat mit dem, was einst seine Sammlung ausmachte, nicht mehr viel gemein.

Der US-Regisseur Wes Anderson („Grand Budapest Hotel“, „ Isle of Dogs“) ist nun mit seiner Partnerin, der Designerin und Autorin Juman Malouf, angetreten, den Geist der Raritätenkammer auf seine eigene Art zu rekonstruieren: Ohne Rücksicht auf museale Kategorien, auf historische Epochen und gängige Qualitätsmerkmale holte das Paar mehr als 400 Objekte aus allen Sammlungen des KHM-Verbands („Spitzmaus Mummy in a Coffin and other Treasures“, bis 28. 4. 2019).