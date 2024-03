Anke Engelke: "Vorgelesen zu bekommen, ist das Größte"

KURIER: Haben Sie die Originalversion von "Die Häschenschule" als Kind gelesen?

Anke Engelke: Ja, wir hatten das Buch zu Hause. Allerdings nicht die ganz alte Ausgabe, auf deren Titel der Hasenlehrer noch einen Rohrstock in der Hand hält. Ich habe mich als Kind von diesem Hasenlehrer gefürchtet, mit seiner Körperhaltung verbindet man Strenge und das Bild, auf dem er einem Hasenjungen zur Strafe das Ohr lang zieht, habe ich immer schnell überblättert. Ich habe mich gefürchtet, aber nachhaltig verstört hat es mich, glaube ich, nicht. In der Grundschule hatte ich eine dermaßen tolle Klassenlehrerin, dass sich jetzt niemand Sorgen machen muss, dass in meiner Kindheit irgendwas in mir kaputtgegangen ist.

Diese autoritäre Seite des Buches haben Sie in ihrer Version entschärft. War das auch der Auftrag?

Ja, das war dem Verlag (Esslinger, Anm. d. Red.) und mir war bei der Neugestaltung auch sehr wichtig. Durch das Buch soll man mit der Schule und dem Unterricht etwas Positives, Schönes verbinden. Bei den Updates bin ich vorsichtig vorgegangen und habe das Vorhandene zeitgemäß aufgefrischt, die Welt ist ja heute eine andere als vor 100 Jahren. Deshalb auch der vegane Fuchs als Neuankömmling in der Schulklasse.