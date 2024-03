Neue Kinder- und Jugendbücher: Eine Umarmung zum Mitnehmen

Kummer kann jeder einmal haben. Manchmal wegen einer Kleinigkeit. Manchmal auch wegen etwas Großem. Dann hilft Trost, der oft nicht weit entfernt ist. Oft lauert er um die nächste Ecke. Man müsse nur genau hinsehen, wie dieses großartige Buch Seite für Seite vor Augen führt. „Mein tröstliches Buch“ ist wie eine innige Umarmung, die einem Kraft und Mut gibt. Moni Port: „Mein tröstliches Buch“. Klett. 72 Seiten. Ab 5 Jahren. 16,50 Euro.

In ihrem neuen Bilderbuch "Kann ich alleine!" lässt Kathrin Schärer Tierkinder zeigen, was sie schon alles können – und was noch nicht. Aufstehen, frühstücken, anziehen und in den Kindergarten gehen. Alles kein Problem. Die dazu gelieferten Zeichnungen sind gelungen, angenehm unaufgeregt. Ein tolles Bilderbuch, das mit wenigen Worten sehr viel sagt. Kathrin Schärer: "Kann ich alleine!" Hanser. 96 Seiten. Ab 3 Jahren. 16 Euro.

Die österreichische Musikerin Clara Luzia hat ihr erstes Kinderbuch vorgelegt. Es heißt „Mathildas Wortschatztruhe“ und erzählt von einem Mädchen, das im Apfelbaum nach Wörtern sucht – und auch findet. Aber ganz alleine Wörter vom Baum zu klauben, ist langweilig, daher geht sie auf Freundinnensuche. Schöne Geschichte mit etwas eigenwilligen Illustrationen von Lene Kieberl. Clara Luzia, Lene Kieberl: "Mathildas Wortschatztruhe". Achse. 32 Seiten. Ab 5 Jahren. 21 Euro.

Irgendetwas stimmt mit Jip nicht. Der Hund der Zwillinge Martha und Mischa knurrt am Markt einen Eierverkäufer an, der mit den „glücklichsten Hühnern weit und breit“ wirbt und seine Eier „Happy Eggs“ nennt. Aber was genau wittert bzw. spürt der Hund? Um das herauszufinden, spionieren Martha und Mischa dem Eierverkäufer nach. Ein Krimi, der perfekt zu Ostern passt. Hubert Flattinger, Petra Hartlieb: "Aufregung im Hühnerstall". Illustriert von Ulrike Halvax. Leykam. 168 Seiten. Ab 8 Jahren. 19 Euro.

Der in Wien ansässige Achse Verlag hat eine EU-Förderung bekommen, um tolle Bücher aus dem benachbarten Ausland ins Deutsche zu übersetzen. Eines davon ist „Kommst du mit?“ In dieser detailreich illustrierten Geschichte aus Italien begleitet man ein Mädchen zu ihrem Lieblingsort, dorthin, wo es gut riecht und bunt ist. Nein, die Eisdiele ist es nicht. Cristina Petit, Chiara Ficarelli: „Kommst du mit?“ Aus dem Italienischen von Anne Brauner. Achse. 48 Seiten. 23 Euro.

Viele Tiere besitzen erstaunliche Fähigkeiten, die weit über das hinausgehen, was Menschen möglich ist. Einige dieser Tiere bzw. ihre Fähigkeiten werden in diesem von Sonia Pulido großartig illustrierten Buch aufgelistet. Man lernt zum Beispiel, dass Narwale Weltmeister der Echoortung sind. Ein wissenswerter und spannender Ausflug in die geniale Tierwelt. Soledad Romero Mariño, Sonia Pulido: „Tiere und ihre Superkräfte“. Prestel. Ab 8 Jahren. 60 Seiten. 24,70 Euro.

