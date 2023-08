Neue Kinder- und Jugendbücher

Es war einmal … Nein, davon will Jessica König nichts mehr hören. Sie hat genug von Märchen. Sie hat auch keine Lust mehr, mit den anderen Mädchen zu spielen, sondern will lieber kicken. Als der Ball in einem Sumpfloch landet, ist Josch, der Froschkönig, zur Stelle und lädt Jessica zur Moor-Blubber-Party ein. Ein unterhaltsames Buch – garantiert ohne Märchenprinz.

Gemma Palacio: „Josch, der Froschkönig“. Leykam. 64 Seiten. Ab 6 Jahre. 19 Euro