Neue Kinder- und Jugendbücher

Ulrike Halvax: „Wimmelbuch Österreich“

Was kann man in Kärnten, Salzburg und Tirol alles machen? Warum ist Oberösterreich für seine Vierkanthöfe berühmt? Auf nur wenigen Seiten wird das zusammengefasst, was Österreich so besonders macht.

Eine abwechslungsreiche Tour vom Burgenland nach Bregenz – großartig und mit viel Liebe zum Detail gezeichnet von der Grazer Illustratorin Ulrike Halvax.

Ulrike Halvax: „Wimmelbuch Österreich“. G&G. 16 Seiten. 15 Euro