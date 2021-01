Wie eine Dichterin zum heimlichen Star der Amtseinführung wurde

Der mächtigste Mann der Welt hört bei seiner Machtübernahme einem Gedicht zu. Es ist bald fünf Minuten lang, vorgetragen wie ein Spoken-Word-Essay irgendwo zwischen Erbauungspoesie und Identitätslyrik.

Eine Art Mission Statement, ein grundlegender Text ausgerechnet darüber, was der mächtigste Mann mit seiner Macht erreichen kann und soll. Was das so soll mit den Vereinigten Staaten und dem Zusammenleben und der eigenen Geschichte und den dunklen Stunden, die man soeben gemeinsam durchgemacht hat. Vorgetragen von einer 22-Jährigen.

Und es ist ausgerechnet dieser auf vielerlei Art schutzlose Moment während der Amtseinführung Joe Bidens, der besonderen Niederschlag findet. Es war das Wort stärker als Lady Gagas hochgedrehte Hymne und Jennifer Lopez’ auf Emotion getrimmter Songbeitrag.

„The Hill We Climb“ von Amanda Gorman hat nach Jahren, in denen der US-Präsident und das Lesen auf Kriegsfuß standen, in denen Social-Media-Schnipsel mehr Gewicht erhielten als ausformulierte Meinung von Fachleuten, das geschriebene Wort wieder ins Zentrum der Macht geholt. Die Symbolkraft dessen ist enorm, insbesondere auch in dieser für die Kultur so schwierigen Zeit.