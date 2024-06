Aktionismus an der Sprachgrenze: Künstler John Bock in Wien

Bock, 1965 im norddeutschen Schleswig-Holstein geboren, zählt Schwarzkogler zu seinen Einflüssen: „Er war immer sehr präzise und hat mehr mit den Fingern als mit der Hüfte gedacht“, sagt er. Auch das morbide Element und die stilisierte Gewalt in Schwarzkoglers Arrangements spreche ihn an.

Dass Bocks Materialarrangements zu einem guten Teil aus Dingen bestehen, die andere als Müll betrachten, hat vor diesem Hintergrund Methode. In der aktuellen Schau sind neben Eierschalen und Joghurtbechern jene Verschlüsse präsent, die man beim Öffnen von Getränkepackungen abzieht – „Dinge, die man einmal benutzt und die dann ihre Bedeutung verlieren“, wie Bock sagt. Er nennt diese Objekte „Kleinodtotsods“ und arrangiert sie mithilfe von Wattestäbchen akribisch auf Leuchtkästen – die leeren Zeichen erhalten so eine neue Bedeutung, die aber wieder nicht fixiert ist.

Wenn man so will, ist die Ablösung der Begriffe von den Dingen das Wesensmerkmal von Bocks Kunstkosmos. Dieser dehnt sich von Materialcollagen auf viele Medien aus: Für die Berliner Schaubühne realisierte Bock 2000 eine Inszenierung von Ibsens „Peer Gynt“ gemeinsam mit dem Schauspieler Lars Eidinger. Der spielt auch in dem Horror-Spaghettiwestern „Hell’s Bells“ mit, der in der Wiener Schau zu sehen ist.