"Kunst gibt dir den Knacker": Jonathan Meese im Interview

Hat nicht auch Beuys diesen Knacker eingesetzt?

Er wollte eine bessere Politik zu erzeugen. Aber das konnte er nicht als Künstler. Denn die Sprache der Kunst ist eine überpolitische. Kunst ist das, was überlebt. Politik ist das, was vergeht. Politik und Religion haben ein Zeitfenster, Kunst ist überzeitlich. Kunst überlebt immer! Auch jeden politischen Müll! Beuys jedoch wollte auch als Politiker gefeiert werden – und das geht eben nicht. Und man macht in der Kunst nicht – wie mit den 7000 Eichen, die er pflanzen ließ – Mitmach-Theater. Man züchtet keine Claqueure! Ich mache mich mit dem Publikum nicht gemein!

Was ist dann das Bedeutende an Beuys? Sein Satz, dass jeder Mensch ein Künstler ist?

Nee! Da hätte er sagen müssen: Jeder nichtideologische Mensch ist ein Künstler. Aber natürlich meinte er das Kind in uns. Oder dass jedes Kind ein Künstler ist. Oder jedes Tier. Da kann ich ihm nur zustimmen. Denn jeder hat das Potenzial, Künstler zu sein. Das ist klar.

Was noch?

Er hat für die Kunst gebrannt. Er war für die totale Freiheit der Kunst! Alles ist erlaubt, jedes Material möglich. Auch das Gesamtkunstwerk hat er schon erwähnt. Er dachte nur, dass es etwas mit Politik und Religion zu tun hat. Er hätte jedoch zeigen müssen, wie kunstlos Politik und Religion grundsätzlich sind. Politik und Kunst schließen sich komplett aus. In dem Moment, in dem ich mich als Künstler politisch betätige, bin ich aufgefressen, von der Politik absorbiert.

Was Sie sagen, ist doch auch Politik.

Nein, das ist jenseits der Politik! Ich bin ein Brückenbauer – von Kunst zu Kunst, von Bayreuth zum Volkstheater, aber ich mache keine Brücke von der Galerie hier zu einem politischen Parlament. Beuys wollte noch Zugeständnisse machen. Ich bin nett, aber ich mache keine Konzessionen. Ich vermische nicht Kunst mit Realität.

Sie gehen mit Beuys hart ins Gericht.

Ich will den kontroversen Beuys haben. Wenn wir lobhudeln, spielt er in zehn Jahren keine Rolle mehr. Wir können Leute weglobhudeln. Das lehne ich ab. Ich gieße daher immer Öl ins Feuer. Denn das macht die Sache interessant. Deshalb bin auch so sauer auf Bayreuth. Denn die wollen Richard Wagner weichspülen.