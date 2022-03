Ai Weiwei inszeniert Turandot: Pu-Tin-Pao und der Aufschrei gegen die Diktatur

Biografie

Ai Weiwei wurde 1957 in Peking als Sohn eines Dichters, Malers und Regimekritikers (der 20 Jahre verbannt wurde) geboren. Wegen regierungskritischer Statements wurde der stets Repressalien ausgesetzte Künstler 2011 für einige Monate inhaftiert und mit Reiseverbot belegt. Nach dessen Ablauf ging er 2015 nach Berlin, danach nach Cambridge, aktuell lebt er in Portugal. Der politische Aktivist und Kämpfer gegen autoritäre Regime zählt mit seinen Arbeiten zu den wichtigsten Künstlern unserer Zeit. In Rom hat er zum ersten (und einzigen) Mal eine Oper inszeniert: Giacomo Puccinis „Turandot“

Ausstellung

Die fabelhafte Schau „Ai Weiwei. In Search of Humanity“ ist aktuell in der Albertina Modern in Wien zu sehen (noch bis 4. September)