ABBA: Der Ohrwurm steht auf der Bühne

1974 hatte es in sich: Richard Nixon verlässt nach der Watergate-Affäre das Weiße Haus. Im Norden Zyperns begann mit dem Einmarsch von türkischen Truppen der Zypernkrieg, in Portugal kam es zur sogenannten Nelkenrevolution, die dem Land die Demokratie brachte. In Deutschland gewann Deutschland die Fußball-Weltmeisterschaft und in Zaire lieferte sich Muhammad Ali gegen George Foreman einen bis heute legendären Kampf. Das war im Oktober. Kurz darauf starteten ABBA nach ihrem Sieg beim Song Contest in England ihre erste Europa-Tour. Die Begeisterung hielt sich aber in Grenzen – die Wiener Stadthalle war beispielsweise weniger als ein Viertel belegt.