Ein Thema ist da immer auch die „Swiftflation“: Die Auftritte der Sängerin sollen sogar (kurzfristige und kleine) Auswirkungen auf die Inflation haben. Auch in Österreich: Laut einer Analyse der Nationalbank sind Hotelzimmer aktuell bis zu 45 % teurer und auch die Gastro-Preise gestiegen. Diese Stichproben müssen jedoch nicht in die offizielle Inflation einfließen

In jeder Stadt, in der Taylor Swift auftritt, hängen sich ganz viele popmusikferne Institutionen und Pressestellen an die mediale Aufmerksamkeit rund um die Konzerte an. Das Stadtmarketing berichtet stolz vom wirtschaftlichen Boom, den Swift bringe, die Wissenschaft von den messbaren Mini-Erdbeben, die die Fans in ihrer Begeisterung auslösen.

Die Setlist

Taylor Swift eröffnet den ersten Part ihrer Konzerte auf der Eras-Tour stets mit dem Album „Lover“. Die Songs daraus:

„Miss Americana and the Heartbreak Prince“, „Cruel Summer“, „The Man“, „You Need to Calm Down“, „Lover“

Weiter geht es mit Liedern aus „Fearless“, wobei die Sängerin den gleichnamigen Track und danach „You Belong With Me“ sowie „Love Story“ zum Besten gibt.

Der dritte Teil der Show ist der Platte „Red“ gewidmet, dies inkludiert die Hits „22“, „We Are Never Ever Getting Back Together“, „I Knew You Were Trouble” sowie „All Too Well.”

Aus dem Album „Speak Out“ befindet sich nur „Enchanted“ in der Setlist.

Bei den nächsten Songs handelt es sich um „...Ready for It?“, „Delicate“, „Don't Blame Me“ und „Look What You Made Me Do“ aus dem Album „Reputation.“

Die Platte „Folklore / Evermore“ wird durch die Lieder „Cardigan“, „Betty“, „Champagne Problems“, „August“, „Illicit Affairs“, „My Tears Ricochet”, „Marjorie” und „Willow repräsentiert.

Aus dem Album „1989“ werden die Hits „Style“, „Blank Space“, „Shake It Off“, „Wildest Dreams“ und „Bad Blood“ vorgetragen.

Das nächste Segment ist Songs aus der neuen Platte „The Tortured Poets Department“ gewidmet, wovon die Sängerin „But Daddy I Love Him / So High School“, „Who's Afraid of Little Old Me?”, „Down Bad”, „Fortnight”, „The Smallest Man Who Ever Lived” sowie „I Can Do It With a Broken Heart” zum Besten gibt.

Die Show wird abgerundet durch Songs aus dem Album „Midnights“, hierbei handelt es sich um die Hits „Lavender Haze“, „Anti‐Hero“, „Midnight Rain“, „Vigilante Shit“, „Bejeweled“, „Mastermind“ und „Karma“.