Frau der Superlative: Taylor Swift fürs Wohnzimmer

Es gibt keinen Superstar, der derzeit so omnipräsent ist wie Taylor Swift. Selbst ihrer eigenen Branche fernen Veranstaltungen drückt sie ihren Stempel auf, siehe zuletzt dem Super Bowl. Bei der Sportveranstaltung feuerte sie ihren Freund, Footballer Travis Kelce, an und zog recht viel Aufmerksamkeit auf sich.

Der Renner im Kino

Ohne Superlative macht es die 34-Jährige momentan nicht. Bei drei ihrer Konzerte in Kalifornien wurde mitgefilmt, daraus entstand ein Mitschnitt, der vergangenen Sommer in die Kinos kam. Es war – natürlich – der besucherstärkste Konzertfilm aller Zeiten. Er spielte rund 238 Millionen Euro an den Kinokassen ein. Ab Freitag ist der Film auf Disney+ als Stream abrufbar. Er trägt nun den Zusatz „Taylor’s Version“ im Namen, weil vier zusätzliche Songs zu hören sind und es nach dem Abspann auch eine Akustik-Session mit bisher ungezeigten Performances gibt.