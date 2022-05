30 Jahre ARTE: Hals über Kopf in die Kultur

Neben TV gehören u. a. die Mediathek (arte.tv) mit viel Online-Only-Content und der dortige Channel ARTE Concerts (mit Events von Klassik bis Pop) zum Sender. Intensiv bespielt werden YouTube und nun auch Twitch. Stolz ist man, dass man sich als erster Sender Europas ins Metaversum gewagt hat, mit einem Live-Konzert auf horizon world. Denn – auch wenn Quote nicht das erste Ziel ist – man sucht das Publikum und will weg vom Image des viel gelobten, wenig gesehenen Senders. In Frankreich kam man 2021 immerhin auf einen Marktanteil von 2,9 Prozent – in Deutschland war es nicht einmal die Hälfte und in Österreich im April 2022 gar nur ein Prozent.