2,5 Milliarden für Kunst: Viel Nachfrage auf New Yorker Auktionswoche

Doch die neue Geldelite will bei Trends dabei sein, und Sotheby’s hatte extra ein neues Format, „The Now Sale“ genannt, um darauf zu reagieren und gewissermaßen noch gegenwärtiger als die breite Kategorie „Gegenwartskunst“ zu sein. So bildete die Auktion die Repräsentanz der afroamerikanischen Bildhauerin Simone Leigh bei der Venedig-Biennale ab; eine Büste Leighs erzielte 2,2 Millionen US-Dollar und damit das elffache des oberen Schätzwerts (200.000 US-$). Bemerkenswert auch der Höhenflug einer auf breiter Basis kaum bekannten Malerin namens Anna Weyant, die zeitgenössische Sujets in altmeisterlicher Technik malt: Ihr Bild „Falling Woman“, geschätzt auf 150.000 bis 200.000 Dollar, ging für 1,62 Millionen US-$ an einen Onlinebieter. Es könnte etwas damit zu tun haben, dass der Galerie-Gigant Larry Gagosian kurz zuvor bekannt gegeben hatte, Weyant künftig in seinem Programm zu vertreten – und mit der Malerin auch privat liiert ist. So etwas nährt die Hoffnung auf Wertsteigerung, wenngleich die Zukunft des Kunstmarkts ein Ratespiel bleibt.