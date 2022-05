Von Kunstsammlern und Raubsauriern

Der Wissenschaftshistoriker Lukas Rieppel, der an der US-amerikanischen Brown University lehrt, hat in einem 2019 erschienenen Buch überzeugend dargelegt, dass die Entdeckung von Dinosauriern – sowohl als Fossilien als auch als Publikumsmagneten in Naturkundemuseeen – exakt im Gleichschritt mit dem Siegeszug des Kapitalismus US-amerikanischer Prägung passierte.

Zwar wurden die ersten Dino-Skelette um 1820 in England gefunden, doch der Fokus verlagerte sich bald in die USA, wo – im Gefolge von Eisenbahn- und Bergbau – bald die mächtigeren Dinos gefunden und zum Sinnbild für die neue Wirtschaftsmacht stilisiert wurden. Die Financiers und Profiteure dieses sogenannten „Goldenen Zeitalters“ (das übrigens eben erst als Motto der Mode-Gala des New Yorker Metropolitan Museums diente) begründeten nicht nur Kunstsammlungen, sondern auch Naturkundemuseen: Große Figuren waren etwa J. P. Morgan oder Andrew Carnegie, nach dem neben dem bekannten Konzertsaal in New York auch die Dino-Art Diplodocus carnegii benannt wurde.