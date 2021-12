Christ, der Retter, ist ... wo genau?

„Jesus ist nicht leicht zu verkaufen“, sagt Alexander Parish zu Beginn des Films „The Lost Leonardo“. Dem grauhaarigen Kunsthändler, der 2005 ein eher unscheinbares Bild von Christus als „Erlöser der Welt“ („Salvator Mundi“) in einer Auktion in New Orleans aufspürte, gelang es trotzdem. Der Rest ist, wie es so heißt, Geschichte.

Bereits oft wurde berichtet, wie aus dem Andachtsbild, das bei besagter Auktion 1.175 US-Dollar kostete, das teuerste Kunstwerk der Welt wurde. Doch wie die Evangelisten Markus, Matthäus und Lukas das Leben Jesu aus ähnlichen Perspektiven schilderten, trägt auch die Geschichte des „Salvator Mundi“ mehrere Erzählungen und Interpretationen.

Denn die Transformation des Bilds von einem anonymen Gemälde zum „letzten Werk Leonardo da Vincis in privater Hand“ macht nicht nur die Mechanismen der Kunstwissenschaft und des Kunstmarkts sichtbar. Sie gibt auch Einblicke in die Reichweiten und Limits globalen Reichtums und erzählt vom Wunsch heutiger Machtmenschen, Geltung zu erlangen.