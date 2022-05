Die Kunstmarkt-Party geht weiter: Neue Rekorde bei Auktionswoche

In der New Yorker Auktionswoche, traditionell ein Gradmesser für die Kauflust am High-End-Kunstmarkt, hat das Auktionshaus Christie's bis Freitag 1,26 Milliarden US-Dollar umgesetzt. Auf den mit Spannung erwarteten Verkauf des Siebdrucks "Shot Sage Blue Marilyn" von Andy Warhol, der am Dienstag um 195 Millionen US-Dollar (rund 185 Millionen Euro) den Besitzer wechselte, folgte am Donnerstagabend (Ortszeit) eine weitere Abendauktion mit einem Gesamtumsatz von 843,7 Millionen US-$ (rund 812 Millionen Euro). Da der zweite Auktionsriese Sotheby's seine hochkarätigen Angebote erst in der kommenden Woche versteigert, dürfte das vorab postulierte Ereignis, wonach die Auktionswochen die Zwei-Milliarden-Marke knacken würden, sehr wahrscheinlich eintreffen.