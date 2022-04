Helen Frankenthaler: Durchtränkt von der Essenz der Malerei

Fackelträger dieses „Colorfield Paintings“ waren dann allerdings Morris Louis und Kenneth Noland, denen Greenberg höchstselbst Frankenthalers Nummer-Eins-Bild „Mountains and Sea“ gezeigt hatte (Greenberg schätzte im Übrigen auch den Österreicher Wolfgang Hollegha).

Die Künstlerin blieb sich ihrer heroischen Leistung durchaus bewusst, ihr Geschlecht wollte sie in der Rezeption ihrer Kunst nie thematisiert wissen. In den 1980ern und 90ern blieb sie hoch aktiv, das Werk dieser Zeit – oft ausgeführt auf großen Papierbögen – nimmt in der Kremser Schau viel Raum ein. Innovation ist hier nicht mehr in gleichem Maß vorhanden wie in den 1950ern. Doch zeugen die Werke eindrucksvoll von einer Person, die von der Malerei buchstäblich durchtränkt war.