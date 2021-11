Rekord-Auktion nach Scheidungskrieg: Sotheby's setzt 676 Millionen um

Vier Werke erzielten bei der Auktion Preise jenseits der 50 Millionen Dollar - darunter die Skulptur "Le Nez" (Die Nase) von Alberto Giacometti mit 78.396.000 US$ (rund 69 Mio. Euro), das Gemälde "No. 7" von Mark Rothko aus dem Jahr 1951 (82.468.500 US-$, rund 72,6 Mio Euro) und das Bild "Number 17" des Abstrakten Expressionisten Jackson Pollock (61.161.000 US-$, rund 53 Mio. Euro). Die letztgenannte Summe ist ein neuer Auktionsrekord für den Maler, von dem nur mehr höchst selten Werke auf den Markt gelangen.