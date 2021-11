Auktionsherbst: Neue Höchstpreise in New York und Wien

Ein "White-Glove-Sale" war es, der in der Nacht zum Mittwoch bei Christie's in New York die Sektkorken knallen ließ: Mit diesem Begriff wird im Fachjargon eine Auktion bezeichnet, bei der alle Lose verkauft wurden, kein liegengebliebenes Werk befleckt die weißen Handschuhe.

Der Auftakt der New Yorker Auktions-Saison wurde von einem Werk Jean-Michel Basquiats angeführt: "The Guilt of Gold Teeth" war mit 40 Millionen US-$ (umgerechnet 34,4 Mio. Euro) das teuerste Werk des Abends, blieb dabei aber am unteren Ende des Schätzwertes. Auf Platz zwei lag der maler Peter Doig, dessen Gemälde "Swamped" mit knapp 40 Millionen US-$ (inklusive Prämien exakt 39,862,500 Dollar oder 34,335,841 Euro) einen neuen Weltrekord für den bereits zuvor hoch gehandelten Künstler markierte.

Auf Platz drei dann der Neuzugang im Olymp der Marktlieblinge: Beeple. Im Vorjahr eine Collage des Gesamtwerks des US-Computerkünstlers als NFT (Non-Fungible Token, eine Art Echtheitszertifikat auf der Blockchain) um rund 70 Millionen Dollar den Besitzer wechselte, ist der Amerikaner (richtiger Name: Mike Winkelmann) das Gesicht des Hypes um NFTs. Bei Christie's gelangte nun ein Objekt zur Auktion, in dem Beeples digitale Werke auf einem dreidimensionalen Display zur Schau gestellt werden. Wie man Social Media entnehmen konnte, verfolgte der Künstler selbst die Auktion - und die Mehrung seines bereits beachtlichen Reichtums - im Auktionssaal mit und investierte selbst einiges Geld in Kunst.