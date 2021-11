Auktionen: Eine Dreiviertelmilliarde für Kunst an einem Abend

Welches Museum kann 53 Millionen US-Dollar für ein einziges Bild ausgeben? Hierzulande würde man von den Direktorinnen und Direktoren der großen Häuser auf diese Frage wohl nur ein müdes Lächeln ernten. In den USA sind, wohl auch dank der Unterstützung finanzstarker Mäzene hinter den Museen, solche Ankäufe möglich. Das J. Paul Getty Museum in Los Angeles erwarb am Donnerstag (Ortszeit) um eben jene Summe - umgerechnet 46,144,015 Euro - das Bild "Junger Mann am Fenster", ein Hauptwerk des Impressionisten Gustave Caillebotte.