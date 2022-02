Munch in der Albertina: Kunst als Spiegel der Seelenzustände

In ihm sieht er den an sich zweifelnden und manchmal verweifelnden Maler und in dessen nächtlicher Einsamkeit das künstlerische Schicksal. Baselitz: „Es gibt in Munchs Bildern eine Nervosität, eine Aggressivität, eine Spannung, die man vergleichen kann mit derjenigen in Geisteskranken-Bildern, etwas wahnsinnig Naives und Reißendes: Es zerrt immer.“

Abgründe von Einsamkeit machen auch die Großformate des schottischen Malers Peter Doig, Jahrgang 1959, spürbar. Sein „Echo Lake“ (1998) ist die große, dunkle Komposition einer nächtlichen Szene. Ganz Stimmung.

Und Melancholie, die doch nur ein Sammelbegriff für Krankheit, Unglück, Tod und Trauer ist, und die das Leben Munchs von Anfang an prägte, häufigstes Motiv seiner Kunst, in der er seine an der Welt und sich selbst leidende Seele offenbart.

Doig interessiert an Munch der spezielle Farbauftrag, wie der Norweger bei klirrender Kälte gemalt hat, wie er seine Bilder in den Schnee geworfen oder im Regen stehen gelassen hat, um ganz neue Farbwirkungen zu erzielen.

„Edvard Munch. Im Dialog“ ist bereits die dritte Munch-Ausstellung der Albertina in den letzten Jahren. 2003 wurde sein Gesamtwerk beleuchtet, 2015 seine Druckgrafik.