100 Jahre Salzburger Festspiele: „Ein sehr schönes und kostbares Programm“

Zwei Opernproduktionen zeigt man heuer an der Salzach: „Elektra“ von Richard Strauss in der Regie von Krzysztof Warlikowski mit Franz Welser-Möst am Pult der Wiener Philharmoniker und Asmik Grigorian in der Titelpartie sowie eine reduzierte Fassung von Mozarts „Così fan tutte“ in der Inszenierung von Christof Loy. Das Salzburger Operndebüt von Dirigentin Joana Mallwitz zeigt ORF 2 am 7. August; die „Elektra“ ist am 10. August auf ORF 2 zu sehen. Mit an Bord sind die Firma Unitel, die heuer erstmals Kino-Liveübertragungen von den Salzburger Festspielen ermöglicht sowie die Sender 3sat, Arte und der Bayerische Rundfunk.