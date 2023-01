Viele Schrecksekunden

Der Fall Teichtmeister ist nach sehr vielen Schrecksekunden – was bei diesem Thema gar nicht so unklug ist – erst jetzt auch in den TV-Talksendungen angekommen.

Bei „Milborn“ auf Puls4 versuchte man am Mittwochabend, mehrere Dinge miteinander zu verquicken: Einerseits die wichtige Perspektive des Kinderschutzes, andererseits die – klar weniger wichtigere – Tragweite für die Filmbranche. Die Diskussion am „Runden Tisch“ im ORF war übersichtlicher, weil man sich auf die strafrechtliche und politische Dimension konzentrierte und einen Einblick in die (eigentlich unvorstellbare) Arbeit der Ermittlungsbehörden bekam.

Puls4 war aber mit der Formulierung „Darstellungen sexueller Gewalt an Kindern“ bei der Begrifflichkeit fortschrittlicher, während im ORF noch über das Wort „Kinderpornografie“ diskutiert werden musste.

Zur Einschätzung des ServusTV-Talks am Donnerstag reicht bereits ein Blick auf den Titel: „Land der Wegschauer?“