Die große ORF-Programmpräsentation im Herbst ist stets auch der Versuch, große Leitlinien mitzutransportieren – dieses Jahr den Spruch „Content für alle“. Den Botschaften für die Endkonsumenten stellt sich aber oft etwas nicht ganz so Schönes in den Weg. Im Vorjahr war es der Fußball: Bei der Präsentation fiel erst so richtig auf, dass der ORF für die EM keine ÖFB-Livespiele im Portfolio hatte.