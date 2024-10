Dass die nächste, für den 27. Oktober angesetzte Sendung von "Blick in die Sterne - Die Astro Show" sich nicht mehr im ORF-Programm findet, nährte am Montag Spekulationen, dass der Sender das Format bereits wieder abgesetzt haben könnte. Eine entsprechende Anfrage des KURIER blieb am Montag auch bei erneuter Nachfrage unbeantwortet.

"Steht in den Sternen"

Zur Zukunft der Show, die sowohl von Wissenschaftlern als auch ORF-intern heftig kritisiert wurde (siehe unten) wurde am Dienstag auch ORF-Generaldirektor Roland Weißmann befragt. Im Rahmen der Pressekonferenz zu den Programmvorhaben für die Saison 2024/’25 hielt er sich bei der Präsentation bedeckt und bediente sich der Horoskop-Sprache. „Das steht in den Sternen – aber die Sterne stehen gut", sagte Weißmann. Die Frage, ob es einen neuen Termin für die zweite Folge gibt, bleibt also unbeantwortet.

„Pseudowissenschaft“

Der Sendung blies Anfang der Woche auch intern scharfer Gegenwind entgegen. In einem Schreiben an Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz kritisierte die ORF-Wissenschaftsredaktion, dass Astrologie eine „Pseudowissenschaft“ sei und „keine wissenschaftliche Grundlage“ habe. „Gegenteiliges sollte in keinem ORF-Format behauptet werden – insbesondere in Zeiten von steigender Wissenschaftsfeindlichkeit und sinkendem Vertrauen in den ORF“, hieß es in dem Schreiben, aus dem der Standard als erstes Medium zitierte. In dem Text wird die Programmdirektorin auch dafür kritisiert, dass sie die Arbeit der ORF-Wissenschaftsredaktion als Ausgleich zu der Kritik an dem Astrologie-Format ins Treffen geführt habe.