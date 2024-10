Tragischer Unfall: Einreichung für "9 Plätze - 9 Schätze" zurückgezogen

Die neun Landesfinalisten bei „9 Plätze - 9 Schätze“ wurden vergangene Woche präsentiert. Darunter war auch die imposante Bärenschützklamm, ein beliebtes Ausflugsziel in der Steiermark. Doch bei einem schweren Felssturz am 8. Juli 2020 kamen in der Klamm nördlich von Graz drei Menschen ums Leben. Bis heuer war die Klamm daher aufgrund von baulichen Eingriffen nicht öffentlich zugänglich.

Die Steiermark ändert nun den Kandidaten, der am 26. Oktober bei der Hauptabendshow ins Rennen um den schönsten Platz in Österreich geht. Nachdem der Landessieger, die Bärenschützklamm, als Kandidat zurückgezogen wurde, tritt nun der zweitplatzierte Ort der Vorwahl - die Giglachseen - als Finalist für die Steiermark in der Live-Sendung „9 Plätze - 9 Schätze“ an.