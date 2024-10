Das sind die Finalisten von "9 Plätze - 9 Schätze" 2024

Eine politisch unverfängliche Wahl steht am 26. Oktober an. Die Kandidaten heißen nämlich Leuchtturm Podersdorf, Maria Taferl, Steyrtalbahn oder Bärenschützklamm. Am Nationalfeiertag (20.15 Uhr, ORF 2) wird zum elften Mal live im Rahmen der Sendung "9 Plätze - 9 Schätze" der schönste Ort des Landes gekürt. Die Länderfinalisten wurden am Mittwoch in Wien präsentiert. Die Bundeshauptstadt selbst tritt mit der Stammersdorfer Kellergasse zur Wahl an.

Die Landessieger

Die diesjährigen Landessieger, die die Vorauswahl unter je drei Kandidaten des jeweiligen Bundeslandes für sich entscheiden konnten und am 26. Oktober antreten, sind:

Burgenland: Leuchtturm Podersdorf

Kärnten: Burgenstadt Friesach

Niederösterreich: Maria Taferl

Oberösterreich: Steyrtalbahn

Salzburg: Gadaunerer Schlucht

Steiermark: Bärenschützklamm

Tirol: Burg Ehrenberg

Vorarlberg: Harder Seeufer

Wien: Stammersdorfer Kellergasse

"Österreich ist eine Schatzkammer voller Juwelen. Manche davon stehen in der Auslage und viele davon sind aber nur einem kleinen Insiderkreis bekannt. Genau das wollen wir mit '9 Plätze - 9 Schätze' ändern", meinte ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz bei der heutigen Präsentation laut Unterlagen. "Mit eindrucksvollen Bildern und spannenden Geschichten machen wir einmal mehr Lust auf Österreich."