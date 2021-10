Sind wir so?

Die Innenpolitik überholt sich wieder einmal im Minutentakt selbst – ohne eine Rettungsgasse freizulassen. Fernsehen wird zur einzigen Sondersendung, die Tische werden wieder rund. Der ORF meldet für seine „ZiBs“ Spitzenwerte, der „Runde Tisch“ vom Donnerstag hatte sogar einen Marktanteil von astronomischen 42 Prozent.

In der aktuellen Lage bot sich ein kurzer Seitenblick ins Fellner-TV an. Dort entschied sich der Hausherr ob der Hausdurchsuchungen, von denen auch sein Redaktionsgebäude betroffen war, zum kuriosen Schritt, sich in seiner eigenen Interviewsendung interviewen zu lassen. Der angekündigte „Grill“ war freilich auf Warmhaltestufe eingestellt.

Kurios mutete dann auch der Auftritt von Heinz-Christian Strache an, der an die Worte des Bundespräsidenten in der Ibiza-Affäre erinnerte: „So sind wir nicht.“ Strache im leisen Nachsatz: „Vielleicht ist man doch so.“ Er muss es ja wissen.