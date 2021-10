Hausdurchsuchungen und Kurz: Böhmermann will wieder was gewusst haben

In diesem Zusammenhang fällt auf, dass die ÖVP am 28. September eine Pressekonferenz einberief, in der die stellvertretende Generalsekretärin Gaby Schwarz darüber berichtete, dass in den vergangenen Tagen viele Journalisten angefragt hätten, ob eine Hausdurchsuchung in der ÖVP-Zentrale stattgefunden habe oder stattfinden wird. Schwarz kritisierte diese Vorgänge. Medial wurde breit diskutiert, warum die ÖVP zu den bereits bestehenden strafrechtlichen Vorwürfen gegen hochrangige Parteimitglieder derart in die Offensive ging.

Erste Berichte bereits vor Böhmermann-Show

Vielleicht hat Böhmermann aber einfach nur aufmerksam den KURIER gelesen. Denn bereits in der Ausgabe vom 16. September wurde berichtet, dass unter den Top-Anwälten in Wien große Nervosität herrsche. Denn im Casinos-Akt (hier wird alles rund um den Ibiza-Komplex ermittelt) seien 20 Ordnungsnummern von der WKStA verdeckt worden. Ein Indiz für Anwälte, dass die Staatsanwaltschaft Zwangsmaßnahmen plane. "Wir warten nun jeden Tag, wann die Showtime beginnt", so ein zitierter Anwalt.

Am Tag, als die "Showtime" losging, und der Kanzler stark unter Druck geriet, setzte Böhmermann dann einige hämische Tweets in Richtung Kurz ab. Etwa: "Die CDU wünscht sich einen deutschen Sebastian Kurz. So wie das aussieht, kann sie bald sogar supergünstig das Original aus Österreich haben."



Oder: "Sebastian Kurz ist für unsere Sünden gestorben."