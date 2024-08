Ein Amerikaner in Paris

Die resultierenden Videos, die Snoop auf Social Media postet (#FollowTheDogg), sind oft sehr lustig – und spielen ironisch mit dem Klischeebild des Amerikaners, der sich in der französischen Metropole (etwas zu sehr) bemüht, ein wenig vom Kulturglanz der Alten Welt abzubekommen: Da geht der Rapper in ein Sternerestaurant und isst Schnecken; er geht in den Louvre und findet, dass die Schlumpfmütze, in der er seine Dreadlocks versteckt, der Revolutionsmütze einer Figur auf einem Delacroix’-Gemälde gleicht: „The revolution will be televised!“ Die Franzosen müssen sich gut überlegen, wen sie 2028 zu Olympia in die USA schicken.