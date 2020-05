Wie Obama, Oprah & Co. die Corona-Kids inspirieren wollen

Liebe Eltern,

wir alle kennen Filme, in denen US-Schüler und -studenten ihren Abschluss feiern. Wo die Leistung und der Einsatz der Absolventen bei einem Fest mit Eltern und Rednern am Campus zelebriert wird. Heuer wurden all diese Feiern in Zoom verlagert und sogar als einstündige Fernsehshow ausgestrahlt. Außergewöhnlich, wie diese ganze Zeit.

Arnold Schwarzenegger erzählte von Hürden: "Dieses Virus wird nicht das letzte Hindernis sein, dem ihr euch stellen müsst. Aber es kann euch auf die kommenden vorbereiten. Das ist es, was das Leben ausmacht: Hindernisse überwinden." Auch Vorbilder wie Barack Obama, Michelle Obama oder Oprah Winfrey gaben heuer der "Class of 2020" ihre Inspiration mit auf den Lebensweg. Mehr als sonst treffen die Themen auch auf Jugendliche in der ganzen Welt zu.